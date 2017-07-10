Маркьонне: двойная турбина вместо электромотора? Это ошибка

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне выступил против изменения моторного регламента, при котором на смену гибридным двигателям придут моторы с двумя турбинами.

«Двойная турбина вместо электрического мотора? Я сказал Liberty сегодня утром, что такое развитие технологии — ошибка. Либо мы идём на умные и стабильные изменения, либо забываем об этом», — приводит слова Маркьонне La Gazzetta dello Sport.

Ранее появились слухи, что новый регламент может вступить в силу уже в 2020 году, хотя прежний рассчитан до 2021-го.