Боттас: не хочу кричать о своих шансах на титул

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что не хочет много рассуждать о своих титульных шансах.

«Какая может у меня ещё быть цель с тех пор, как я пришёл в „Мерседес“? Это всегда было моей целью. Я не хочу много кричать об этом. Чемпионат ещё на ранней стадии, осталось больше половины, много очков можно набрать.

В этой команде я сильно прибавляю с каждой гонкой, становлюсь лучше с каждым разом, хотя у нас были и неудачные этапы. Впереди долгий год, и, конечно, мы будем бороться за титул", — приводит слова Боттаса Motorsport.