Фернли: Liberty хочет сделать для команд долгосрочные лицензии

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли считает, что владельцы Формулы-1 Liberty намерены подписывать контракты с командами по принципу франшиз. Такой подход гарантирует выступление команд в каждом сезоне и ограничит их количество, а также повысит шансы команд на преодолении финансовых проблем.

«Liberty ясно дала понять, в какую сторону хочет вести спорт. Это может привести к долгосрочным лицензиям или франшизам. По-моему, так это должно быть, потому, что это гарантирует участие команд», — приводит слова Фернли Daily Mail.