Палмер: я повелитель 11-го места

Пилот «Рено» Джолион Палмер иронично прокомментировал то, что в Австрии вновь не смог попасть в первую десятку.

«Я мало что мог сделать ещё. На моём пути был только „Уильямс“. Меня расстроило, что я 50 кругов провёл позади Лэнса, ведь темп был хорошим. Вывод — я повелитель 11-го места. Третий раз подряд на нём финишировал.

Я был на самой грани десятого места, но не смог его получить. После Монако подумал: «В следующий раз». То же самое было в Монреале и вот теперь. В Сильверстоуне я должен быть хоть на позицию выше», — приводит слова Палмера Planet F1.