Хорнер: «Ред Булл» надеется сократить отставание на более традиционных трассах

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассчитывает ещё приблизиться к лидерам на более удобных для его команды трассах.

«Мы надеемся сократить разрыв, когда вернёмся на более традиционные трассы. Вы видели, что Хэмилтону сказали включить мотор посильнее на последние 10—15 кругов, что дало ему 0,4—0,5 секунды на круге, но мы всё равно сохранили позицию.

Мы финишировали в десяти секундах от победителя без выездов машин безопасности. Мы точно сократили разрыв, и у нас ещё есть наработки. Все на базе чрезвычайно много работают. Надеюсь, и машина и мотор продолжат становиться лучше», — цитирует Хорнера Autosport.