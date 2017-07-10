Сотников: ехать грамотно и без ошибок — это была главная задача на сегодня

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников подвёл итоги третьего этапа «Шёлкового пути», на котором показал четвёртое время.

«Ехали сегодня быстро. Когда обгоняли соперников, даже думали, что что-то у них случилось, настолько медленным показался их темп. В одном из поворотов видели, что Вязович догоняет, но старались не форсировать события и ехать в своем режиме грамотно и без ошибок – это была главная задача на сегодня. Навигация сегодня была непростая, и чем меньше соперников было впереди, тем менее заметным становился след, и высокая трава также дезориентировала, но, к счастью, мы справились»., — приводит слова Сотникова пресс-служба команды.