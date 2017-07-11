Мардеев: не угадали с выбором шин

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев посетовал на неудачный выбор шин на третьем этапе «Шёлкового пути». Россиянин проехал его с пятым результатом.

«Сегодня была своеобразная шинная лотерея. Не угадали, к сожалению, с резиной, рассчитывали на сильную грязь, но её не оказалось, поэтому пришлось ехать на грязевой резине по сухому. На этом могли немного потерять, но в целом днём довольны, в навигации сегодня главное – внимательность, а мы ошибок не допускали», — цитирует Мардеева пресс-служба команды.