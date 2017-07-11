Зурер: интерес со стороны «Феррари» к Ферстаппену неоспорим

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер считает возможным переход Макса Ферстаппена в «Феррари» в 2018 году, несмотря на имеющийся у голландца контракт с «Ред Булл».



«Интерес со стороны «Феррари» неоспорим. У него (Ферстаппена) есть контракт с «Ред Булл», но мы все знаем, чего стоят все эти контракты», — рассказал Зурер в интервью немецкому телеканалу Sky.



По мнению Зурера, Макс вместе со своим отцом Йосом Ферстаппеном задаются вопросом о том, является ли продолжение выступлений за «Ред Булл» в следующем сезоне лучшей стратегией. «Они не верят, что моторы «Рено» будут обладать той мощностью, которая необходима. Автомобиль хорош, но мощности не хватает, и, если у вас нет такой уверенности, конечно, вы будете смотреть на альтернативные варианты», — заявил бывший гонщик.