Ферстаппен: сходы негативно сказываются на уверенности

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что регулярные сходы в гонках негативно сказываются на уверенности. В Австрии Ферстаппен в очередной раз не финишировал в гонке, уже в пятый раз в текущем сезоне.



«На самом деле я был очень спокоен (после схода в Австрии). Но, конечно, то, что произошло, очень разочаровывает. Из-за этого теряешь уверенность. Не в себе, но вообще», — цитирует Ферстаппена Autosport.



Когда голландцу задали вопрос, в чём конкретно он теряет уверенность, он ответил: «На данный момент во всей ситуации. Я думаю, это логично. В какой-то момент всё это должно прекратиться. Я знаю, что команда делает всё возможное. Кроме того, проблемы постоянно меняются. Так что вы не можете исправить что-то конкретное, потому что каждый раз это что-то новое».