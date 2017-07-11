Маркьонне подтвердил уход Лоренсо Сасси из команды «Феррари»

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне подтвердил, что итальянскую команду покинул инженер Лоренсо Сасси. По ходу Гран-при Австрии появились слухи, что уважаемый конструктор то ли был изгнан президентом «Феррари» из команды, то ли перешёл на работу в концерн Fiat Chrysler, которому принадлежит «Скудерия». Маркьонне подтвердил, что верным является последнее предположение.



«Сасси продолжит развитие своей карьеры. Мы же это сделали с (Энрико) Кардиле», — цитирует Маркьонне La Gazzetta dello Sport.



Энрико Кардиле перешёл из программы «Феррари» в GT в команду Формулы-1, где возглавил отдел аэродинамики.