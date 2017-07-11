В «Ред Булл» уже не думают о борьбе за чемпионство в сезоне-2017

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команде стоит оставить мысли о чемпионском титуле в нынешнем сезоне.

«Нам даже не стоит задумываться о победе в чемпионате. То, на чём мы концентрируемся, — прогресс, который особенно стал заметен начиная с этапа в Барселоне. Мы должны быть уверены в том, что во второй половине чемпионата мы сможем быть более конкурентоспособными», — приводит слова Хорнера PaddockTalk.

После девяти этапов чемпионата «Ред Булл» занимает третье место в командном зачёте, имея в активе 152 очка, и отстаёт от лидирующего «Мерседеса» на 135 баллов. В личном зачёте Даниэль Риккардо занимает четвёртое место — 107 очков. Макс Ферстаппен расположился на седьмом месте — 45 баллов.