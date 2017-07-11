Хэмилтон: у меня нет магического шара, но 20 очков — это много

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию, складывающуюся в борьбе за титул в нынешнем сезоне. Британец отмечает, что отставание в 20 очков от Себастьяна Феттеля можно отыграть и за одну гонку, но вместе с тем признаёт, что разрыв уже очень велик.

«У меня нет магического шара, но 20 очков — это много. Всё может поменяться и за одну гонку. Но чем больше будет возрастать отставание, тем большее давление я буду испытывать», — приводит слова Хэмилтона PaddockTalk.

После 9 этапов в общем зачёте чемпионата лидирует Себастьен Феттель — 171 очко, 151 балл у Льюиса Хэмилтона, третье место со 136 очками занимает Валттери Боттас.