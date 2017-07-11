Завтра на Трафальгарской площади состоится шоу F1 Live London

Руководство Формулы-1 анонсировало масштабное шоу, которое завтра пройдёт в Лондоне и будет предшествовать этапу Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Мероприятие получило название F1 Live London, оно будет проведёно в центре британской столицы. Основные события развернутся на Трафальгарской площади.

С 12:00 до 16:00 состоятся программы, благодаря которым можно будет узнать о перспективах карьеры в Формуле-1.

С 17:30 до 21:00 запланировано главное событие — шоу с участием действующих и бывших пилотов Королевских гонок. В его рамках зрителям представят проезд болидов, музыкальную программу, а также ряд интервью с гонщиками и другими ключевыми фигурами Формулы-1, сообщает F1Fanatic.