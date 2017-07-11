Хорнер: этап в Лондоне может стать привлекательным для Liberty Media

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал новость о досрочном расторжении контракта между автодромом в Сильверстоуне и руководством Формулы-1. По мнению Хорнера, в Liberty Media могут быстро найти решение этой проблемы, перенеся Гран-при Великобритании в Лондон.

«Сильверстоун» — бесподобный автодром. Команды и гонщики любят его. Руководство Liberty Media взяло на себя обязательство о проведении этапа в Великобритании. Если завтрашнее мероприятие в Лондоне станет успешным, а я надеюсь, что так и будет, мы можем представить, что этап в Лондоне станет привлекательным для ребят из Liberty Media.

Не сложно представить, что они зададутся вопросом о том, почему бы им не провести гонку на городской трассе в Лондоне", — приводит слова Хорнера Eurosport.

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