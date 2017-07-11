Кубица проведёт тесты болида R.S. 17 в Венгрии

Польский пилот Роберт Кубица проведёт тестовые заезды в болиде «Рено» образца нынешнего сезона, сообщает The Drive.

Не так давно стало известно, что у поляка будет ещё одна возможность провести тесты, но первоначально в «Рено» отказывались рассказывать подробности об этом. Теперь же сообщается, что Кубица сядет в болид «Рено» R.S. 17.

Тестовая сессия Кубицы в Венгрии запланирована на конец месяца. Отметим, что на протяжении последних месяцев муссируются слухи о скором возвращении поляка в Формулу-1.