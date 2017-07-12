Хюлькенберг: в поворотах Сильверстоуна чувствуешь реальную силу машины Ф-1

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании, отдав должное местной трассе.

«Сильверстоун — скоростной трек с множеством комбинаций старых поворотов, что на самом деле очень круто. В этих поворотах чувствуешь реальную силу и мощь болида Формулы-1. Нужно тренировать шею, чтобы она выдержала нагрузки здесь. На круге требуется высокая скорость и хороший баланс, он полон вызовов, но это очень интересно и делает его особенным.

Сильверстоун — исторический автодром. Тут чувствуются корни нашего спорта. Атмосфера всегда придаёт мотивацию. Управлять болидом, когда тебя поддерживает толпа, очень здорово. Это особенный Гран-при. Трибуны тут всегда полны на протяжении всего уик-энда. Здесь видно, как люди любят спорт. У нас будет очень загруженный уик-энд, будет много людей и спонсоров, что связано в том числе с сорокалетним юбилеем «Рено» в Формуле-1", — приводит слова немца официальный сайт «Рено».