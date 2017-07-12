Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Палмер: я хорошо знаю трассу в Сильверстоуне и намерен набрать очки

12 июля 2017, среда. 00:56. Авто

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании, рассказав о своих прошлых успехах на здешней трассе.

«Я с нетерпением жду гонки, чтобы выступить перед родными болельщиками. Мне нравится трасса, и уик-энд здесь всегда особенный. Сюда приходит огромное количество болельщиков, которые страстно болеют за нас, что очень мотивирует. Впервые я побывал в Сильверстоуне в 6 лет как фанат.

Эту трассу я знаю лучше всего. Так что, надеюсь, это, а также родные трибуны придадут мне особую мотивацию. Тут много скоростных поворотов, здесь очень здорово управлять болидом. Первое мое выступление здесь было в 15 лет. Я знаю это место, на протяжении карьеры я выигрывал тут гонку Формулы-2 и несколько раз поднимался на подиум.

Я готовлюсь к выступлению после неплохого уик-энда в Австрии, намерен продолжить в том же духе и наконец-то завоевать первые очки", — приводит слова Палмера официальный сайт «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
12 июля 2017, среда
00:56 Палмер: я хорошо знаю трассу в Сильверстоуне и намерен набрать очки
00:02 Хюлькенберг: в поворотах Сильверстоуна чувствуешь реальную силу машины Ф-1
11 июля 2017, вторник
23:25 Сотников: потеряли 5-7 минут, помогая Петеранселю, потом эвакуировали Депре
22:48 Хэмилтон пропустит шоу F1 Live London
21:35 Кубица проведёт тесты болида R.S. 17 в Венгрии
20:31 Хорнер: этап в Лондоне может стать привлекательным для Liberty Media
19:41 Завтра на Трафальгарской площади состоится шоу F1 Live London
19:14 Лёб и Коломы продолжают лидировать на «Шёлковом пути» после четвёртого этапа
18:40 «Макларен» запросил у «Феррари» возможность поставки моторов
18:39 З. Браун: Вандорн останется в «Макларене» на следующий год
17:53 Хэмилтон: у меня нет магического шара, но 20 очков — это много
17:37 В «Ред Булл» уже не думают о борьбе за чемпионство в сезоне-2017
17:23 Источник: «Хонда» аннулировала контракт с «Заубером»
17:00 Владельцы «Сильверстоуна» объявили о досрочном расторжении контракта с Ф-1
15:43 Сайнс: «Хаас» нестабилен, хотя это фарм-команда «Феррари»
15:19 Руководство «Ред Булл» извинилось перед Ферстаппеном из-за проблем с надёжностью
14:39 Маркьонне подтвердил уход Лоренсо Сасси из команды «Феррари»
14:29 Алонсо не исключает возможности перехода в «Феррари» в 2018 году
14:04 Окон: проходить «Сильверстоун» за рулём новых болидов будет особенно здорово
13:53 Перес: думаю, в Сильверстоуне «Форс Индия» сможет набрать очки
13:12 Ферстаппен: сходы негативно сказываются на уверенности
12:42 Алонсо поддержал призыв Уэббера упразднить наказание пилотов за проступки команд
11:43 Сегодня BRDC объявит своё решение о будущем «Сильверстоуна» в календаре Ф-1
10:48 «КАМАЗ-мастер» представил видеоотчёт о третьем этапе «Шёлкового пути»
10:34 Лопрайс поблагодарил «КАМАЗ-мастер» за помощь в ремонте грузовика
10:10 Зурер: интерес со стороны «Феррари» к Ферстаппену неоспорим
09:32 В IndyCar думают о введении аналога «щита» для защиты головы пилота
00:24 После ситуации с Боттасом появилась игра с проверкой на фальстарт
00:15 Мардеев: не угадали с выбором шин
10 июля 2017, понедельник
23:38 Сотников: ехать грамотно и без ошибок — это была главная задача на сегодня
22:30 Хорнер: «Ред Булл» надеется сократить отставание на более традиционных трассах
21:54 Палмер: я повелитель 11-го места
21:03 «Хаас» рассказал о причине схода Магнуссена в Австрии
20:30 Лёб и Коломы лидируют на «Шёлковом пути» после третьего этапа
19:55 Фернли: Liberty хочет сделать для команд долгосрочные лицензии
19:31 Ферстаппен: больше не думаю о чемпионате и чувствую всё меньше давления
18:39 Боттас: не хочу кричать о своих шансах на титул
17:39 Маркьонне: двойная турбина вместо электромотора? Это ошибка
17:14 Сайнс-младший: «Ред Булл» продлил контракт со мной
16:54 Лауда: Боттас спас «Мерседес» в Австрии
15:47 Новый моторный регламент Ф-1 может вступить в силу на год раньше
14:41 Маркьонне: сейчас нет никакой возможности для возвращения Алонсо в «Феррари»
14:27 Хорнер намекнул, что Квят останется в «Торо Россо» на 2018 год
14:03 Грожан: Магнуссен — мой лучший напарник после Алонсо
13:38 Экклстоун не ожидает исчезновения Сильверстоуна из календаря Ф-1
Все новости RSS
Партнерский контент
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017