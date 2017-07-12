Палмер: я хорошо знаю трассу в Сильверстоуне и намерен набрать очки

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании, рассказав о своих прошлых успехах на здешней трассе.

«Я с нетерпением жду гонки, чтобы выступить перед родными болельщиками. Мне нравится трасса, и уик-энд здесь всегда особенный. Сюда приходит огромное количество болельщиков, которые страстно болеют за нас, что очень мотивирует. Впервые я побывал в Сильверстоуне в 6 лет как фанат.

Эту трассу я знаю лучше всего. Так что, надеюсь, это, а также родные трибуны придадут мне особую мотивацию. Тут много скоростных поворотов, здесь очень здорово управлять болидом. Первое мое выступление здесь было в 15 лет. Я знаю это место, на протяжении карьеры я выигрывал тут гонку Формулы-2 и несколько раз поднимался на подиум.

Я готовлюсь к выступлению после неплохого уик-энда в Австрии, намерен продолжить в том же духе и наконец-то завоевать первые очки", — приводит слова Палмера официальный сайт «Рено».