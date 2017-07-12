Хорнер раскритиковал владельцев «Сильверстоуна» за расторжение контракта с Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал владельцев трассы «Сильверстоун», принимающей Гран-при Великобритании, за решение о досрочном расторжении контракта с Формулой-1.



11 июля британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий трассой, объявил, что воспользовался опцией, позволяющей прекратить сотрудничество с Ф-1 после 2019 года. Предполагается, что на этот шаг владельцы трассы пошли, чтобы выторговать для себя более выгодные условия у новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media. Однако Хорнер считает, что решение BRDC может иметь неприятные последствия, поскольку владельцы Ф-1 не гарантируют, что уменьшат плату за проведение гонки.



«Я поражён тем, что они активировали опцию о досрочном расторжении контракта. «Сильверстоун» подписал контракт в 2010 году, и тогда они знали, на что шли. Теперь они поняли, что не могут себе этого позволить, несмотря на то что каждый год собирали аншлаг. Они либо не должны были подписывать это соглашение, либо же допустили ошибку.

«Сильверстоун» всё равно получил выгодное соглашение. Трудно представить себе, что они теряют деньги, принимая на автодроме 120 тыс. зрителей, а также продавая корпоративные билеты. У меня вызывает вопросы их менеджмент и то, как они вели переговоры, когда подписывали контракт», — цитирует Хорнера The Courier.