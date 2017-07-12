Сайнс: буду только рад дождю в Сильверстоуне

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший дал свой комментарий к предстоящему Гран-при Великобритании.

«Сильверстоун» — один из моих любимых треков. Это настоящая гоночная трасса, очень скоростная. Больше всего мне нравится второй сектор, потому что он является самым скоростным, с поворотами Maggots, Becketts и Stowe он является самым захватывающим. Мне всегда нравилось, как я проводил квалификации на этой трассе.



В Формуле-1 для меня эта гонка связана с числом 8. Я квалифицировался восьмым и финишировал на восьмом месте… Честно говоря, это неплохая позиция. Будет справедливо отметить, что мы очень хорошо выступаем на этой трассе каждый год. Надеюсь, в этом году я выступлю так же хорошо, а может, и лучше… Почему бы и нет?



Я всегда приветствую дождь, и если есть место, где вы не можете быть уверены в погоде, то это Сильверстоун. Прошлогодний Гран-при является хорошим тому примером», — цитирует Сайнса пресс-служба команды.