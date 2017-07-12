Кубица вновь проводит тесты на старом болиде «Рено»

Польский гонщик Роберт Кубица сегодня, 12 июля, вновь проводит тесты вместе с командой Формулы-1 «Рено» на автодроме «Поль Рикар», передаёт корреспондент газеты L'Equipe Фредерик Ферре. Как ранее сообщала команда, Кубица работает за рулём автомобиля 2012 года E20. Нынешние тесты позволят гонщику и команде лучше оценить способность Роберта полноценно вернуться в Формулу-1.

Накануне появилась информация, что «Рено» также планирует привлечь Кубицу на тесты Формулы-1, которые пройдут 1-2 августа после Гран-при Венгрии.