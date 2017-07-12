Бриаторе: «Макларену» нужна революция, чтобы сохранить Алонсо

Менеджер Фернандо Алонсо Флавио Бриаторе заявил, что его клиент, вероятно, останется в «Макларене», если команда добьётся прорыва.

«Не хочется идти в команду, где не будет шансов на победу. Мы так уже сделали. Пилоту надо быть в команде, где он хотя бы может бороться за подиум. Верю, что руководство „Макларена“ много работает, чтобы улучшить ситуацию.

Если «Макларен» будет боеспособен… Ему тут нравится, честно говоря. Команда хорошо отработала с нами на «Инди», и мы оценили это. Через несколько месяцев мы всё увидим. Что-то должно произойти до летнего перерыва. «Макларену» нужна революция, нужен шок, нужно, чтобы у них было будущее. Не только для Фернандо, но и для сотрудников. Это великая команда, и жаль видеть её в такой ситуации", — цитирует Бриаторе Motorsport.