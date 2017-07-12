Росси: все лидеры MotoGP на одном уровне, но Маркес меньше потерял

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси считает, что Марк Маркес лидирует в чемпионате из-за самой высокой стабильности. На счету Маркеса 129 очков, Росси идёт четвёртым, имея 119 баллов.

«Маркес лидирует потому, что в самых проблемных гонках терял меньше очков, чем мы. Он был силён, выигрывал, когда было надо, а когда были проблемы — хорошо ограничивал потери. Вот почему он лидирует.

Думаю, сейчас все, кто борется за титул, на одном уровне. Фаворита нет. И я бы не списывал Педросу, он не так сильно отстал.

Никто не предскажет, что случится в следующих гонках. Не думаю, что можно точно сказать, что какую-то гонку выиграю я", — приводит слова Росси Autosport.