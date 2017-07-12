Формула-1 хочет опробовать нововведения в виртуальных гонках

Формула-1 рассматривает возможность опробовать изменения в регламенте на виртуальных гонках до того, как вводить их в реальности. В частности, так могут проверять изменения в аэродинамике болидов.

«Мы могли бы опробовать разные изменения с помощью сообщества виртуальных гонщиков. Они смогут сказать нам, станут ли гонки лучше. Они не так далеки от симуляторов, которые используют команды. Многие команды используют программы, разработанные в игровой индустрии», — приводит слова спортивного директора Ф-1 Росса Брауна Autosport.