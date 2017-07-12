Росберг: почта потеряла мой чемпионский кубок на пять дней

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал, что его чемпионский трофей был на несколько дней потерян при транспортировке на фестиваль скорости в Гудвуде.

«Конечно, он имеет для меня большое значение. Но недавно я сильно напугался — я отправил его на фестиваль в Гудвуд с невероятными мерами безопасности, и он потерялся. Его не было пять дней. Он так много для меня значит! Так что у меня были беспокойные дни, но теперь кубок вернулся. Его потеряли на почте! Но теперь всё хорошо и я счастлив», — приводит слова Росберга Motorsport.