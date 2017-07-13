Стролл: богатая история «Сильверстоуна» добавляет удовольствия

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании Формулы-1.

«Это будет совершенно особенный уик-энд. Я знаю, что продолжится празднование 40-летия команды. И, как я понял по дню фанатов 2 июня, мы получим большую поддержку.

Я проехал в Сильверстоуне всего несколько кругов на машине 2014 года, но знаю трассу по выступлению в Формуле-3 в 2015 году. Богатая история трассы всегда добавляет удовольствия. Трасса очень интересная", — передаёт слова канадского пилота пресс-служба команды.