Боссы Ф-1 раскритиковали действия владельцев «Сильверстоуна»

Владельцы коммерческих прав на Формулу-1 из Libery Media подвергли критике решение боссов «Сильверстоуна» объявить о досрочном расторжении контракта с «Королевскими автогонками» накануне Гран-при Великобритании.



11 июля британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий трассой, объявил, что воспользовался опцией, позволяющей прекратить сотрудничество с Ф-1 после 2019 года. Предполагается, что на этот шаг владельцы трассы пошли, чтобы выторговать для себя более выгодные условия у новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media.



«Неделя, предшествующая Гран-при Великобритании, должна была стать неделей празднования для Ф-1 и Сильверстоуна. И мы глубоко сожалеем, что владельцы «Сильверстоуна» вместо этого решили использовать эту неделю для того, чтобы публично заявить о досрочном расторжении контракта, которое вступит в силу через три года.

Мы предлагали продлить срок текущего дедлайна (для принятия решения о досрочном расторжении соглашения), чтобы сосредоточиться на том, что будет лучше для Сильверстоуна и Ф-1. К сожалению, руководство трассы выбрало краткосрочное преимущество для выражения своей позиции», — сообщается в пресс-релизе Libery Media.