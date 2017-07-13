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CERTINA стала партнёром двух кубков GT4

13 июля 2017, четверг. 13:52. Авто

Швейцарский часовой бренд CERTINA стал официальным партнёром Северного и Южного кубков Европейской гоночной серии GT4, сообщает официальный пресс-релиз.

Начиная с Гран-при По и на протяжении всего гоночного сезона-2017 баннер CERTINA будет присутствовать на козырьке кабины каждого гоночного автомобиля, принимающего участие в Северном или Южном кубке Европейской гоночной серии GT4. Также в соответствии с условиями партнёрства победителям в двух категориях по итогам гонки выходного дня будут вручаться четверо часов CERTINA во время чествования на пьедестале по окончании заездов. Кроме того часы будут вручаться чемпионам Европейской гоночной серии GT4 по окончании сезона.

«Мы с радостью приветствуем CERTINA в качестве одного из официальных партнёров Европейской гоночной серии GT4. SRO Motorsports Group и CERTINA одной крови и одинаково страстно влюблены в автогонки, инженерное совершенство, а также передовые технологии и разработки», — отметил основатель и руководитель организации SRO Motorsports Group Стефан Ратель.

CERTINA и GT4

CERTINA и GT4

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
FIA GT
Новости. Авто
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