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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сотников и Лёб продолжают лидировать после шестого этапа «Шёлкового пути»

13 июля 2017, четверг. 16:49. Авто

По итогам шестого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» в классе внедорожников победу одержал пилот «Пежо» Стефан Перерансель, второй результат продемонстрировал его товарищ по команде Себастьен Лёб, а замкнул первую тройку Хань Вей из «Джили». Победа на этапе позволила Петеранселю вернуться в топ-10 общего зачёта.

В зачёте грузовиков победа досталась экипажу «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева. На втором месте финишировал гонщик «Татры» Мартин Коломы, а замкнул первую тройку пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников.

Результаты шестого этапа

Внедорожники
1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) — 3:16:06
2. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +15:28
3. Хань Вей (Geely SMG) +16:19
4. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +20:47
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +20:53

Грузовики
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) — 3:38:38
2. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +0:39
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +5:13
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +5:51
5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +5:55
6. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +6:37

Положение в общем зачёте

Внедорожники
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) — 17:16:24
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:03:41
3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1:30:12
4. Хань Вей (Geely SMG) +1:30:47
5. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1:32:55

Грузовики
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 19:09:17
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:12
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +12:53
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +24:01
5. Артур Ардавичус (Astana Motorsports Team De Rooy Iveco) +56:45
6. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:08:35 секунд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Себастьен Лёб Шёлковый путь
Новости. Авто
13 июля 2017, четверг
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