Сотников и Лёб продолжают лидировать после шестого этапа «Шёлкового пути»

По итогам шестого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» в классе внедорожников победу одержал пилот «Пежо» Стефан Перерансель, второй результат продемонстрировал его товарищ по команде Себастьен Лёб, а замкнул первую тройку Хань Вей из «Джили». Победа на этапе позволила Петеранселю вернуться в топ-10 общего зачёта.



В зачёте грузовиков победа досталась экипажу «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева. На втором месте финишировал гонщик «Татры» Мартин Коломы, а замкнул первую тройку пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников.



Результаты шестого этапа



Внедорожники

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) — 3:16:06

2. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +15:28

3. Хань Вей (Geely SMG) +16:19

4. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +20:47

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +20:53



Грузовики

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) — 3:38:38

2. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +0:39

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +5:13

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +5:51

5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +5:55

6. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +6:37

Положение в общем зачёте

Внедорожники

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) — 17:16:24

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:03:41

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1:30:12

4. Хань Вей (Geely SMG) +1:30:47

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1:32:55



Грузовики

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 19:09:17

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:12

3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +12:53

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +24:01

5. Артур Ардавичус (Astana Motorsports Team De Rooy Iveco) +56:45

6. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:08:35 секунд.

