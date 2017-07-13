Николаев: за 120 км до финиша 6-го этапа «Шёлкового пути» угодили в яму

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев прокомментировал свою победу на шестом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте внедорожников.



«Спецучасток был интересный, быстрый, с кочками и опасными местами. Приходилось делать много подрезок. В основном ехали с партнёрами, ехали быстро, догнали Шибалова, Сотникова видели. Но за 120 километров до финиша, делая подрезку, попали в яму, и у нас обломило кронштейн подвески кабины. Пришлось немножечко сбросить, потому что были сильные удары в позвоночник. Но экипаж в порядке, никто не пострадал», — цитирует Николаева пресс-служба организаторов ралли.