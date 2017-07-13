Абитебуль: держим мысль о возвращении Кубицы в голове

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился впечатлениями от тестов Роберта Кубицы на трассе «Поль-Рикар».

«Тесты в Валенсии мы провели по просьбе Роберта. Он хотел вспомнить ощущения от пилотажа болида Формулы-1. И, учитывая отличные воспоминания о нём в Энстоуне, мы решили ему помочь.

А потом мы согласились продолжить оценку. Но в этот раз целью было по-настоящему оценить его скорость, поэтому мы выбрали «Поль-Рикар». Эта трасса гораздо требовательнее, чем в Валенсии. Несколько конфигураций позволяли нам проверить и навыки, и физическую готовность Роберта. Мы отнеслись к тестам очень серьёзно.

Слишком рано говорить, что Роберт может вернуться, но мы держим эту мысль в голове. Надо ещё много всего сделать. Он пилотировал только старую машину, с пониженной мощностью мотора и демо-шинами. Гоночных нагрузок не было", — приводит слова Абитебуля F1i.