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«Торо Россо» уличили в попытке выставить повреждённый болид на ГП Великобритании

13 июля 2017, четверг. 19:20. Авто

Стюарды Гран-при Великобритании уличили «Торо Россо» в попытке выставить на этап повреждённую машину. Во время инспекции болида Карлоса Сайнса-младшего стюарды обнаружили повреждённый колёсный трос, но команда отказалась его заменить.

После этого инспекцию провёл технический делегат ФИА. Он обнаружил, что трос не только повреждён, но несколько его разорванных волокон связаны вместе.

Попытка команды выставить на Гран-при заведомо повреждённый болид в небезопасном состоянии нарушает статью 12.1.1 Спортивного кодекса ФИА. Федерация попросила «Торо Россо» объяснить свои действия, сообщает F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший ФИА
Новости. Авто
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