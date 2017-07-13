Феттель первым опробует защиту кокпита «щит»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель первым опробует новую систему защиты кокпита «щит». Четырёхкратный чемпион Формулы-1 опробует «щит» на тренировке Гран-при Великобритании завтра, 14 июля.

«Я опробую его завтра. Посмотрим, как долго он будет на болиде. Я видел его на компьютере, но ещё не видел в реальной жизни. Я увижу его завтра, а потом, конечно, всё будет зависеть от ощущений», — рассказал Феттель Motorsport.

ФИА планирует сделать «щит» обязательным в Формуле-1 с 2018 года, если он пройдёт все испытания.