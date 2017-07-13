Райкконен про будущее в Формуле-1: всё зависит от «Феррари»

Пилот «Феррари» Кими Райкконен заявил, что его будущее в Формуле-1 зависит от команды. Контракт финна истекает в конце года.

«Всё зависит от „Феррари“. Что бы они ни решили, это их выбор. Я не знаю, посмотрим. Надо спрашивать об этом команду. По-моему, ситуация нормальная, такая же, как в прошлом году.

Конечно, я не очень доволен своими местами на финише в прошедших гонках, но мы не можем это изменить. Единственная моя цель — хорошо выступать. Я здесь только для этого. Уверен, результаты придут", — приводит слова Райкконена GP Update.