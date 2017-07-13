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Хэмилтон: никто из пилотов не готов к тому, каким быстрым будет «Сильверстоун»

13 июля 2017, четверг. 20:52. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что повышенные скорости на Гран-при Великобритании застанут пилотов врасплох.

«Думаю, „Копс“ будет проходиться на полном газу в этом году. Он будет молниеносным. Никто из нас не готов к тому, насколько быстрым станет „Сильверстоун“ в сравнении с прошлыми сезонами. Прошлая гонка была восхитительна, и в секции „Мэгготс-Бэккетс“ будет так же.

Гонка будет тяжела физически, так как в ней в основном повороты средней и высокой скорости. А нагрузка будет на один-два G выше", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
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