Сааведра заменит Алёшина на этапе IndyCar в Торонто

Российский пилот, выступающий в IndyCar за команду Schmidt Peterson Motorsports, Михаил Алёшин пропустит следующий этап чемпионата в Торонто. Вместо него на Гран-при выступит колумбиец Себастьян Сааведра, сообщает Autosport.

Вместе с тем россиянин будет присутствовать на предстоящем этапе. Отметим, что в пресс-релизе команды говорится, что ни Алёшин, ни руководство Schmidt Peterson Motorsports не будут давать каких-либо комментариев в связи с перестановками.

На данный момент Алёшин занимает лишь 16-е место в общем зачёте чемпионата.