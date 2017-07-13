В «Феррари» представили «щит» на болиде Феттеля

Ранее сообщалось, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель первым из пилотов опробует новую систему защиты кокпита «щит». Впервые у лидера общего зачёта будет возможность протестировать его на тренировке Гран-при Великобритании завтра, 14 июля.

Феттель первым опробует защиту кокпита «щит»

Теперь же стало известно, как будет выглядеть «щит». Соответствующие фото размещены на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».

По планам ФИА, система защиты кокпита «щит» в случае успешных испытаний станет обязательным элементом болидов Формулы-1 с 2018 года.

Также фото «щита» можно увидеть на официальной странице «Феррари» в "Твиттере".