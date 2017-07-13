Алонсо: от того, получу я большой штраф или маленький, поменяется немного

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не видит принципиальной разницы в размере штрафа, который он получит в связи с заменой силовой установки накануне Гран-при Великобритании.

«Завтра мы поставим в болид двигатель третьей спецификацией и новый блок MGU-H, так как у нас нет старого, а это уже штраф. Посмотрим, как всё пройдёт завтра, и в субботу уже примем решение, стоит ли нам получать здесь дополнительный штраф.

Я не знаю, в каком состоянии с точки зрения пробега другие компоненты, потому от того, получу я большой штраф или маленький, поменяется немного. Возможно, лучше сразу получить большой, чтобы приехать в Венгрию в относительной безопасности", — приводит слова Алонсо NBC Sports.