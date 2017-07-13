Вассёр — о сотрудничестве с «Хондой»: услышанное от «Макларена» может напугать

Новый руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр рассказал, что первый вопрос, который он намерен решить на новом для себя посту — проблема потенциального сотрудничества с «Хондой».

«Первый вопрос, над которым я буду работать — партнёрство с «Хондой». Мы должны быстро об этом позаботиться. В свете того, что я услышал от «Макларена», это может напугать. У меня есть возможности обновить команду и вернуть её в очки на постоянной основе. Это очень захватывающе.

Владельцы выделяют большие средства для нашего проекта и у них есть план на несколько лет, у меня же есть свобода действий, чтобы вести этот проект. Команда мотивирована и в прошлом уже не раз доказывала свои умения», — приводит слова Вассёра L'Equipe.