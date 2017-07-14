Перес: у меня нет контракта на следующий год, много думаю о своём будущем

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал понять, что готов рассматривать все доступные для себя варианты в 2018 году.

«Июль — очень загруженный месяц с большим количеством гонок, и сейчас я просто сосредоточен на результате. Это — критическая часть сезона. Потом у нас будет летний перерыв и время подумать. Но я уже много думаю о своём будущем. Всё, что я знаю, — это то, что у меня нет контракта на следующий год. Когда придёт время, мне надо будет посмотреть, какие варианты мне доступны.

У нас сейчас складывается неплохой год. Сравнивая с минувшим сезоном, у нас было меньше очков, но два подиума. Мы потеряли для этого хорошую возможность в Баку. Но каждый год хотя бы раз мы завоёвываем место на подиуме, надеюсь, в этот раз будет также», — приводит слова мексиканца Crash.