Формула-1. Гран-при Великобритании. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 14 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоятся пятничные тренировки 10-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Первая сессия свободной практики стартует в 11:00 по московскому времени, вторая начнётся в 15:00.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Ф-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Великобритании