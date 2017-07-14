«Ред Булл» готовит к Гран-при Венгрии большие обновления болида

По словам пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо, на Гран-при Венгрии австрийская команда планирует привезти серьёзные обновления, которые должны позволить добиться улучшений в прижимной силе болида.



«Я верю, что в Будапеште у нас будет что-то важное в плане обновлений. На этот уик-энд (в Сильверстоун) мы привезли небольшие обновления, которые обычно привозим на каждую гонку. Но обновления на гонку в Будапеште кажутся более «разрекламированными», чем новинки на этот уик-энд», — цитирует Риккардо Autosport.