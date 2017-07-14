Боттас — лучший на первой тренировке Гран-при Великобритании, Квят — седьмой

В Сильверстоуне состоялась первая тренировка Гран-при Великобритании, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат продемонстрировал его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал седьмым.



Формула-1. Гран-при Великобритании. 14 июля. Первая тренировка

1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:29.106

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.078

3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.498

4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.836

5. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.031

6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.411

7. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.789

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.887

9. Фелипе Масса (Williams) +1.893

10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.935

11. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.094

12. Эстебан Окон (Force India) +2.104

13. Серхио Перес (Force India) +2.191

14. Ромен Грожан (Haas) +2.504

15. Лэнс Стролл (Williams) +2.578

16. Антонио Джовинацци (Haas) +2.925

17. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +3.065

18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +3.344

19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.923

20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.293.