«Хонда»: неправда, что мы оцениваем возможность остановиться

Японский концерн «Хонда» не подтвердил информации, что планирует определиться в октябре 2017 года, продолжать ли свою работу в Формуле-1. Ранее издание Auto Motor und Sport сообщало, что в «Хонде» хотят принять решение, исходя из прогресса нынешней силовой установки.

«Мы не рассматриваем никаких вариантов, кроме как продолжать работу в Ф-1 с „Маклареном“ в следующем году. Это неправда, что мы оцениваем возможность остановиться. Мы собираемся выполнять имеющийся контракт», — заявил представитель «Хонды» в интервью изданию Marca.

На вопрос, правда ли, что «Заубер» решил отказаться от контракта с японцами на 2018 год, сотрудник пресс-службы ответил коротко: «Мы это не комментируем».