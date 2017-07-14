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Хюлькенберг: Кубица или Алонсо? У меня нет предпочтений

14 июля 2017, пятница. 14:18. Авто

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал различные слухи, касающиеся кандидатов на роль его напарника в сезоне-2018. Джолиона Палмера в теории может заменить Роберт Кубица, ранее появлялись сообщения об интересе французов к Фернандо Алонсо.

«Конечно, я буду доволен, если он станет напарником, но то же самое касается и любого другого гонщика. Это решение „Рено“, а не моё — это команде нужно выбирать лучших гонщиков из числа тех, что можно взять. Меня не волнует, будет ли это Кубица, Алонсо… Как я уже сказал, у меня не предпочтений. Все мы видели серьёзность травм Роберта, но я не могу сказать, какова его нынешняя ситуация. Что точно, так это то, что он всегда был бойцом», — приводит слова Хюлькенберга Sports Mole.

Источник: Sports Mole Сообщить об ошибке
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Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Роберт Кубица Фернандо Алонсо контракты гонщиков Формулы-1
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