Хюлькенберг: Кубица или Алонсо? У меня нет предпочтений

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал различные слухи, касающиеся кандидатов на роль его напарника в сезоне-2018. Джолиона Палмера в теории может заменить Роберт Кубица, ранее появлялись сообщения об интересе французов к Фернандо Алонсо.

«Конечно, я буду доволен, если он станет напарником, но то же самое касается и любого другого гонщика. Это решение „Рено“, а не моё — это команде нужно выбирать лучших гонщиков из числа тех, что можно взять. Меня не волнует, будет ли это Кубица, Алонсо… Как я уже сказал, у меня не предпочтений. Все мы видели серьёзность травм Роберта, но я не могу сказать, какова его нынешняя ситуация. Что точно, так это то, что он всегда был бойцом», — приводит слова Хюлькенберга Sports Mole.