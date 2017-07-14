Ферстаппен: пропусти я шоу Ф-1, как Хэмилтон, болельщики застрелили бы меня

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона пропустить недавнее шоу Ф-1 на улицах Лондона. Голландец пошутил, что если бы сам он пропустил подобное мероприятие в Нидерландах, то местные болельщики «застрелили» бы его.



«Если Хэмилтону нужны выходные, то он должен взять их. Если это поможет ему стать быстрее, то он должен это сделать. Если бы я это сделал в Голландии, меня бы застрелили. Здорово участвовать в этом. Это было отличное мероприятие, где присутствовало много людей и мы делали «пончики», хотя это не было разрешено», — цитирует Ферстаппена Autosport.