Феттель желает изменений в правилах, касающихся процедуры стартов

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель призывает к изменениям в правилах, касающихся процедуры старта, после ситуации в Австрии, когда гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас начал движение до того, как погасли огни светофора. Впоследствии в ФИА заявили, что движения финна были в допустимых пределах. Боттас среагировал на световой сигнал за 0.201 секунды.



«Ему это сошло с рук, потому что такие правила. Так что нам нужно более внимательно изучить регламент. Я не думаю, что кто-то из нас рискнул бы повторить то, что он сделал. Если бы он вновь попробовал, у него бы это не вышло, потому что невозможно предсказать время старта. Его машина начала двигаться прямо перед тем, как погасли огни. Но даже если вы стартуете тотчас, как погаснут огни, человеческая реакция всё равно будет составлять более нуля десятых секунды», — цитирует Феттеля F1i.