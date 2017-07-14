На болиде Квята установили последний разрешённый MGU-H

На болиде российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята произвели замену MGU-H, сообщает официальный сайт ФИА.

Гонщик получил четвёртый блок из четырёх разрешённых на сезон, в связи с чем ему не грозит штраф на Гран-при Великобритании. Вместе с тем россиянин таким образом оказался на пороге штрафных санкций.

Сегодня на свободных практиках Гран-при Великобританни Квят сумел показать 7-е и 11-е время.

Неделей раньше замену блока MGU-H произвели на болидах пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо, а также на машине гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга.