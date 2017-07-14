Риккардо: нам нужно больше скорости, чтобы попасть на подиум

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги свободных практик на Гран-при Великобритании, в ходе которых ему удалось показать четвёртый и шестой результаты.

«Нам нужно прибавить в скорости, чтобы попасть на подиум. Сегодня был неплохой день, мы получили много информации. Судя по последней неделе, мы определённо можем прибавить. Я всё ещё уверен, что мы можем бороться за подиум, но нам нужно сделать несколько улучшений, чтобы это случилось.

Мы потеряли время на первом секторе, и я был близок к тому, чтобы меня развернуло на «суперсофте», затем шины прошли пик своей работы. Время круга может быть определённо лучше, но нам нужно улучшить баланс", — приводит слова австралийца Crash.