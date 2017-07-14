Феттель: новый мотор хорошо работал, не было никаких проблем

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании. Во второй сессии он стал четвёртым. Немец использует на «Сильверстоуне» обновлённую версию двигателя.

«Сегодня был смешанный день — из взлётов и падений. Утром были проблемы с балансом, но в целом, думаю, мы улучшили машину к концу той сессии. В пятницу ты не слишком концентрируешься на результате, а новому мотору ещё нужно проехать много километров, так что мы пробуем его беречь. Он хорошо работал, не было никаких проблем. Но нам ещё нужно поработать и прибавить. Нужно многое изучить. „Мерседес“ выглядит быстрым, но это не сюрприз. Трасса сегодня была слишком скользкой, но, думаю, завтра мы можем стать лучше», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».