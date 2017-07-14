Боттас: уик-энд стартовал очень хорошо, но нам ещё нужно поработать

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Великобритании, на которых ему дважды удалось показать лучший результат.

«Уик-энд стартовал действительно очень хорошо. Во время первой сессии баланс был не так плох, так что хорошее начало. Нам всё ещё нужно поработать, чтобы сделать машину более управляемой и чувствовать её лучше в скоростных поворотах. Но в целом, думаю, это было хорошее начало. Нам нужно поработать как обычно и добиться прогресса к завтрашнему дню», — приводит слова финна Motorsport Week.